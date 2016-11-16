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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Близько 2,3 тис. правоохоронців забезпечуюють правопорядок у центрі Києва

Близько 2,3 тис. правоохоронців забезпечуюють правопорядок у центрі Києва

Київ • УНН

 • 8036 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Близько 2300 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії несуть службу у центральній частині міста у зв’язку з проведенням акцій протесту громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

“Близько 2300 працівників поліції та службовців Національної гвардії України несуть службу біля адміністративних будівель державних органів влади та на центральних вулицях міста. Також до роботи залучені кінологи та фахівці вибухотехнічної служби”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під стінами Національного банку України знову влаштували акцію, на яку зібралися сотні людей.

Українські Національні Новини

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