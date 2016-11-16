Около 2,3 тыс. правоохранителей обезпечивают правопорядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Около 2300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в центральной части города в связи с проведением акций протеста граждан. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Около 2300 сотрудников полиции и служащих Национальной гвардии Украины несут службу возле административных зданий государственных органов власти и на центральных улицах города. Также к работе привлечены кинологи и специалисты взрывотехнической службы", - говорится в сообщении.
Напомним, под стенами Национального банка Украины снова устроили акцию, на которую собрались сотни людей.