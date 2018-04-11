Близько 100 людей загинули внаслідок аварії військового літака в Алжирі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Щонайменше 100 людей загинули в результаті катастрофи літака в Алжирі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
Як повідомляють місцеві видання, за попередніми даними, 105 людей загинули в результаті авіакатастрофи в Алжирі.
При цьому в заяві Міністерстві оборони, яка підтверджує авіакатастрофу, не вказується кількість жертв.
Нагадаємо, 11 квітня в Алжирі розбився військовий літак, на борту якого перебували близько 200 осіб.
Літак впав в місті Буфарік, розташованому в 30 кілометрах від столиці Алжиру. Це був військовий літак Іл-78 або Іл-76. Є повідомлення про 14 швидких, що прибули на місце краху літака, поранених доправляють до лікарні.