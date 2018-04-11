Около 100 человек погибли из-за крушения военного самолета в Алжире - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. По меньшей мере 100 человек погибли в результате крушения самолета в Алжире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
Как сообщают местные издания, по предварительным данным, 105 человек погибли в результате авиакатастрофы в Алжире.
При этом в заявлении Министерстве обороны, которая подтверждает авиакатастрофу, не указывается количество жертв.
Напомним, 11 апреля в Алжире разбился военный самолет, на борту которого находились около 200 человек.
Самолет упал в городе Буфарик, расположенном в 30 километрах от столицы Алжира. Это был военный самолет Ил-78 или Ил-76. Имеются сообщения о 14 скорых, прибывшие на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу.