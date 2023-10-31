Близько 10 млн грн збитків на реконструкції спортоб’єкту: судитимуть екскерівника “Спортивного комплексу"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього в.о. директора КП “Спортивний комплекс” у справі щодо завдання близько 10 млн грн збитків на реконструкції спортивного об’єкту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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“Дарницька окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього в.о. директора КП „Спортивний комплекс“ за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, між КП “Спортивний комплекс” та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту “Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва”.
“Керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, які в подальшому були підписані тодішнім в.о. директора КП. На підставі цього на рахунки підрядника було перераховано понад 22 млн. гривень бюджетних коштів. Разом із тим, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі, чим завдано збитків столичному бюджету на суму близько 10 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.
Раніше окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Доповнення
У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах на ремонті дитячого табору.