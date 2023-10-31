Около 10 млн грн убытков на реконструкции спортобъекта: будут судить экс-руководителя "Спортивного комплекса"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. директора КП “Спортивный комплекс” в деле о нанесении около 10 млн грн убытков на реконструкции спортивного объекта’. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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“Дарницкая окружная прокуратура г. Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего и.о. директора КП „Спортивный комплекс“ по обвинению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно материалам следствия, между КП “Спортивный комплекс” и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту’“Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева”.
“Руководитель подрядной организации внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, которые в дальнейшем были подписаны тогдашним и.о. директора КП. На основании этого на счета подрядчика было перечислено более 22 млн. гривен бюджетных средств. Вместе с тем, проведенными экспертными исследованиями установлено, что объемы выполненных работ завышены почти вдвое, чем нанесен ущерб столичному бюджету на сумму около 10 млн гривен”, — отмечается в сообщении.
Ранее окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Дополнение
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах на ремонте детского лагеря.