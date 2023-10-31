Около 10 млн грн убытков на реконструкции спортобъекта: будут судить экс-руководителя "Спортивного комплекса"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 13243 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 26753 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 107665 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 38738 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 97750 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 155692 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 150384 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153491 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159438 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167915 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.3м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 51969 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 49470 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 52571 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 47423 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 52790 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 13319 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 54102 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 107781 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 232707 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 285720 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 8524 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 42469 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 41709 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55232 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76522 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Около 10 млн грн убытков на реконструкции спортобъекта: будут судить экс-руководителя "Спортивного комплекса"

Киев • УНН

 • 89276 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. директора КП “Спортивный комплекс” в деле о нанесении около 10 млн грн убытков на реконструкции спортивного объекта’. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Около 10 млн грн убытков на реконструкции спортобъекта: будут судить экс-руководителя "Спортивного комплекса"

Цитата

“Дарницкая окружная прокуратура г. Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего и.о. директора КП „Спортивный комплекс“ по обвинению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, между КП “Спортивный комплекс” и частным предприятием в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по объекту’“Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в Днепровском районе города Киева”.

“Руководитель подрядной организации внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, которые в дальнейшем были подписаны тогдашним и.о. директора КП. На основании этого на счета подрядчика было перечислено более 22 млн. гривен бюджетных средств. Вместе с тем, проведенными экспертными исследованиями установлено, что объемы выполненных работ завышены почти вдвое, чем нанесен ущерб столичному бюджету на сумму около 10 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Ранее окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Дополнение

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах на ремонте детского лагеря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18