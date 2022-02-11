Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Японії для обговорення ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йосімаса на полях четвертої зустрічі міністрів закордонних справ у Мельбурні. Про це повідомляє УНН з посиланням на уряд Сполучених Штатів.
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Під час зустрічі політики обговорили низку питань, одне з яких було стримування російської агресії проти України.
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"Секретар і міністр закордонних справ зобов’язалися тісно співпрацювати для стримування подальшої російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Також секретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи через поставки СПГ до регіону.
Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Хаяші обговорили створення Консультативного комітету з економічної політики США та Японії.
Вони наголосили на співпраці щодо спільних пріоритетів у ланцюгах поставок, важливі корисні копалини та цифрову економіку, в тому числі через запропоновану президентом Байденом Індо-тихоокеанську економічну структуру.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Японії у п'ятницю порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну, оскільки Росія стягує війська до українського кордону