Блинкен встретился с министром иностранных дел Японии для обсуждения ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен встретился с министром иностранных дел Японии Хаяши Есимаса на полях четвертой встречи министров иностранных дел в Мельбурне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Соединенных Штатов.
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Во время встречи политики обсудили ряд вопросов, один из которых было сдерживание российской агрессии против Украины.
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"Секретарь и министр иностранных дел обязались тесно сотрудничать для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Также секретарь Блинкен поблагодарил Японию за поддержку энергетической безопасности Европы через поставки СПГ в регион.
Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Хаяши обсудили создание Консультативного комитета по экономической политике США и Японии.
Они подчеркнули сотрудничество по общим приоритетам в цепях поставок, важные полезные ископаемые и цифровую экономику, в том числе через предложенную президентом Байденом Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру.
Напомним
Министерство иностранных дел Японии в пятницу посоветовало своим гражданам, которые находятся в Украине, немедленно покинуть страну, поскольку Россия стягивает войска к украинской границе