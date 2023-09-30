Блінкен заявив про загрозу "шатдауну" для національну безпеку США

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Держсекретар США акцентував, що припинення роботи американського уряду ускладнить роботу Державного департаменту і зазначив, що відомство готується до ймовірного шатдауну, але закликав Конгрес "не йти на цей крок".

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"Ми дуже зосереджені на тому аби за будь-яких умов могли б зосередити наші ресурси на просуванні та захисті національної безпеки. І, звичайно, на тому щоб ми могли виконувати функції, необхідні для захисту людських життів, власності та безпеки", - заявив Ентоні Блінкен.

Відомо, що у Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Якщо його не приймуть вчасно, то США з 1 жовтня загрожує шатдаун.

Довідково

Шатдаун - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

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