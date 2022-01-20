Блінкен завершив візит до Києва: підбив підсумки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Києва та направляється до Берліна. Про це він повідомив у Twitter, пише УНН.
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“Завершив продуктивну поїздку до Києва, де я підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати віддані зміцненню наших відносин з Україною, в той час, як ми працюємо над захистом від російської агресії. Наступна зупинка — Берлін”, — написав Держсекретар США.
Деталі
Блінкен прямує до Німеччини, де має намір зустрітися з очільницею МЗС країни Анналеною Бербок.
Після цього Держсекретар США зустрінеться з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.