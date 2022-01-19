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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен не передасть Лаврову відповіді щодо “гарантій безпеки”

Блінкен не передасть Лаврову відповіді щодо “гарантій безпеки”

Київ • УНН

 • 14313 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На зустрічі в Москві цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен не представить міністру закордонних справ РФ відповіді на їхні вимоги про "гарантії безпеки". Про це він заявив на брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я не буду в цей час представляти доповідь міністру закордонних справ Лаврову. Нам потрібно подивитися, де ми знаходимося, і подивитися, чи залишилися можливості для дипломатії", - сказав Блінкен.

Деталі

Держсекретар нагадав, що минулого тижня відбулися дуже інтенсивні контакти в рамках НАТО і ОБСЄ, а також на двосторонній основі між США і Росією.

За його словами, у сторін була можливість підвести підсумки цих розмов.

“Нам потрібно дати Росії деякий час, щоб підвести підсумки цих розмов, щоб ті, хто в них бере участь, повернулися в Москву, доповіли президенту Путіну і допомогли їм сформулювати наступні кроки. Ось чому я зараз збираюся зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим в Женеві, щоб побачити, як Росія пройшла цей початковий дипломатичний процес і мала можливість переглянути наші справи вдома", — пояснив він.

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс отримав останні "пропозиції" Росії, і такий діалог повинен проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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