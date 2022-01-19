Блинкен не передаст Лаврову ответы по “гарантиям безопасности”

Цитата

“Я не буду в это время представлять доклад министру иностранных дел Лаврову. Нам нужно посмотреть, где мы находимся, и посмотреть, остались ли возможности для дипломатии”, — сказал Блинкен.

Детали

Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе состоялись очень интенсивные контакты в рамках НАТО и ОБСЕ, а также на двусторонней основе между США и Россией.

По его словам, у сторон была возможность подвести итоги этих разговоров.

“Нам нужно дать России некоторое время, чтобы подвести итоги этих разговоров, чтобы те, кто в них участвует, вернулись в Москву, доложили президенту Путину и помогли им сформулировать следующие шаги. Вот почему я сейчас собираюсь встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Женеве, чтобы увидеть, как Россия прошла этот первоначальный дипломатический процесс и имела возможность пересмотреть наши дела дома”, — объяснил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.