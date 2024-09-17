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Блінкен їде до Єгипту обговорити припинення вогню в Газі

Блінкен їде до Єгипту обговорити припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 30832 перегляди

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає до Єгипту для переговорів щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Вашингтон, Катар і Єгипет намагаються досягти угоди між Ізраїлем і ХАМАС для завершення війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок вирушить до Єгипту, де зустрінеться з єгипетськими посадовцями для обговорення припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Про це повідомили в Державному департаменті США, передає УНН.

Деталі

Блінкен обговорить зусилля для досягнення угоди, яка "забезпечить звільнення всіх заручників, полегшить страждання палестинського народу та допоможе встановити ширшу регіональну безпеку", йдеться в заяві Державного департаменту.

Вашингтон разом із посередниками Катаром і Єгиптом протягом кількох місяців намагається досягти угоди між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС для припинення війни та звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів.

Найбільшими перешкодами є вимога Ізраїлю зберегти свої сили для створення буферної зони між Газою та Єгиптом, а також деталі обміну заручників на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі.

Блінкен їде до Лондона, Байден зустрінеться з прем'єром Британії: головні теми — Україна та Ізраїль08.09.24, 21:24 • 63927 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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