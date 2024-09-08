Блінкен їде до Лондона, Байден зустрінеться з прем'єром Британії: головні теми — Україна та Ізраїль
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен відвідає Лондон для стратегічного діалогу. Президент Байден зустрінеться з прем'єром Британії у Вашингтоні для обговорення підтримки України та ситуації на Близькому Сході.
Блінкен відвідає Лондон для переговорів, а Байден прийме прем'єра Британії у Вашингтоні. Обговорять підтримку України та ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
Деталі
Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить робочий візит до Лондона 9-10 вересня для проведення "стратегічного діалогу" між США та Великою Британією, а також для підтвердження міцних партнерських відносин між країнами. Про це заявили в Державному департаменті США.
Серед ключових тем переговорів – підтримка України у війні проти терористичної країни, а також співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході і в рамках безпекової ініціативи AUKUS.
У той же час Білий дім оголосив, що наступного тижня президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні. За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, лідери обговорять західну підтримку України, досягнення домовленостей щодо припинення вогню між ХАМАСом і Ізраїлем, загрози для судноплавства в Червоному морі з боку хуситів, а також безпекові виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Блінкен повторює прохання до Ізраїлю та ХАМАСу про припинення вогню06.09.24, 09:45 • 12839 переглядiв