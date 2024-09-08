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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен едет в Лондон, Байден встретится с премьером Британии: главные темы - Украина и Израиль

Блинкен едет в Лондон, Байден встретится с премьером Британии: главные темы - Украина и Израиль

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 18:24  •  2039 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен посетит Лондон для стратегического диалога. Президент Байден встретится с премьером Британии в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

Блинкен посетит Лондон для переговоров, а Байден примет премьера Британии в Вашингтоне. Обсудят поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит рабочий визит в Лондон 9-10 сентября для проведения "стратегического диалога" между США и Великобританией, а также для подтверждения прочных партнерских отношений между странами. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

Среди ключевых тем переговоров - поддержка Украины в войне против террористической страны, а также сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в рамках инициативы по безопасности AUKUS.

В то же время Белый дом объявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, лидеры обсудят западную поддержку Украины, достижение договоренностей по прекращению огня между ХАМАСом и Израилем, угрозы для судоходства в Красном море со стороны хуситов, а также вызовы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Блінкен повторює прохання до Ізраїлю та ХАМАСу про припинення вогню6 сентября 2024, 06:45 • 12137 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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