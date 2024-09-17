Блинкен едет в Египет обсудить прекращение огня в Газе
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Египет для переговоров о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Вашингтон, Катар и Египет пытаются достичь соглашения между Израилем и ХАМАС для завершения войны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник отправится в Египет, где встретится с египетскими чиновниками для обсуждения прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает УНН.
Детали
Блинкен обсудит усилия для достижения соглашения, которое «обеспечит освобождение всех заложников, облегчит страдания палестинского народа и поможет установить более широкую региональную безопасность», говорится в заявлении Государственного департамента.
Вашингтон вместе с посредниками Катаром и Египтом в течение нескольких месяцев пытается достичь соглашения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС для прекращения войны и освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Наибольшими препятствиями являются требование Израиля сохранить свои силы для создания буферной зоны между Газой и Египтом, а также детали обмена заложников на палестинских заключенных, которые удерживаются в Израиле.
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