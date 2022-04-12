Блінкен: США не можуть підтвердити застосування хімзброї в Маріуполі, але росія може це зробити

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сполучені Штати не можуть підтвердити застосування хімічної зброї в Україні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, але зазначив, що у них є достовірна інформація про те, що російські сили можуть використовувати різні засоби придушення заворушень. Про це УНН пише з посиланням на CNN.