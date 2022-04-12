Блінкен: США не можуть підтвердити застосування хімзброї в Маріуполі, але росія може це зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сполучені Штати не можуть підтвердити застосування хімічної зброї в Україні, заявив держсекретар Ентоні Блінкен, але зазначив, що у них є достовірна інформація про те, що російські сили можуть використовувати різні засоби придушення заворушень. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Блінкен сказав, що вони включають "сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, які можуть викликати сильніші симптоми, щоб послабити і вивести з ладу українських військових і мирних жителів".
"Ми ведемо пряму розмову з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося", - сказав Блінкен.
Доповнення
Тим часом, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив у вівторок, що США надали Україні обладнання "для захисту від можливого застосування хімічної зброї".
Прайс також заявив, що США готові допомогти Україні у розслідуванні можливого застосування отруйних речовин.
"Ми вели прямі бесіди з нашими українськими партнерами, поки вони збирають факти та докази. Ми готові допомогти у випадку, якщо ми можемо бути корисні з точки зору цього розслідування, будь-які технічні можливості або ще щось", — сказав він у відповідь на запитання Кайлі Етвуд з CNN.
Що передувало
У понеділок з'явилося повідомлення про можливий напад із застосуванням хімічних речовин у Маріуполі.
Інші країни, такі як Велика Британія, заявили, що працюють над перевіркою деталей.