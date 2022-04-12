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Блинкен: США не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе, но россия может это сделать

Киев • УНН

 • 140180 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Соединенные Штаты не могут подтвердить применение химического оружия в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, но отметил, что у них есть достоверная информация о том, что российские силы могут использовать разные средства подавления беспорядков. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Блинкен: США не могут подтвердить применение химоружия в Мариуполе, но россия может это сделать

Детали

Блинкен сказал, что они включают "слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и мирных жителей".

"Мы ведем прямой разговор с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло", - сказал Блинкен.

Дополнение

Между тем, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник, что США предоставили Украине оборудование "для защиты от возможного применения химического оружия".

Прайс также заявил, что США готовы помочь Украине в расследовании возможного применения отравляющих веществ.

"Мы вели прямые беседы с нашими украинскими партнерами, пока они собирают факты и доказательства. Мы готовы помочь в случае, если мы можем быть полезны с точки зрения этого расследования, любые технические возможности или еще что-то", — сказал он в ответ на вопрос Кайли Этвуд с CNN.

Что предшествовало

В понедельник появилось сообщение о возможном нападении с применением химических веществ в Мариуполе.

Другие страны, такие как Великобритания, заявили, что работают над проверкой деталей.

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