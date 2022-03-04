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Блінкен про атаку Кремля: мільйони людей по всій Україні опинилися у пастці, РФ нищить інфраструктуру

Блінкен про атаку Кремля: мільйони людей по всій Україні опинилися у пастці, РФ нищить інфраструктуру

Київ • УНН

 • 152694 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Через атаку Росії мільйони людей по всій Україні зараз опинилися у пастці, у жахливих умовах.
І РФ продовжує знищувати критичну інфраструктуру. На цьому наголосив Держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі, передає УНН.

Деталі

За словами Блінкена, стабільність у Європі просто висить на волосині. І міжнародне право, міжнародний порядок має вирішальне значення для підтримки миру та безпеки, і все це опинилося під загрозою російськими діями - абсолютно необґрунтованим вторгненням в Україну.

Цитата

"Дедалі більше страждає мирне населення ... Понад мільйон біженців уже зараз залишили Україну та опинилися в сусідніх країнах. Мільйони людей по всій Україні зараз опинилися у пастці, у жахливих умовах. Росія продовжує знищувати критичну інфраструктуру", - повідомив глава Держдепу.

Додамо

Також у своєму виступі він згадав про складну ситуацію у Маріуполі.

"Наприклад, мер Маріуполя каже, що більшість мешканців міста перебувають без води, без електроенергії, без опалення. І майже більшість міста знищена. Люди, жінки, діти, громадянське населення не може залишити (Маріуполь - ред.). Нестача продовольства, нестача медикаментів відчувається. І зараз мер сказав: “Нас просто знищують. Нас руйнують". І світ спостерігає, що Росія вже вдавалася до цієї страшної тактики і насамперед у Сирії, Чечні", - резюмував Блінкен.

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