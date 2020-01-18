БК "Одеса" завдав поразки одному із лідерів Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Одесити в чорноморському дербі обіграли своїх географічних сусідів з Южного із рахунком 74:68 в матчі Суперліги України з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Попри програну заключну чверть (11:18) одесити зуміли втримати перевагу отриману за перші три проміжки гри.
Статистика гравців:
"Одеса": Артамонов 7 очок + 9рп, Меcсі 24 + 6пб, Щепкін 3, Новіков 3, Браун 8, Ткачук 1, Кадигроб, Прокопенко 3, Фрізен 11, Носков 14 +7пб.
"Хімік": Вільямс 12 + 7рп, Марченко 10, Войналович 7+ 7пб, Югба 7, Ковальов 6, Салліван 21 + 14пб, Горобченко 3, Рахімшаіков 2.
Додамо, "Одеса" з 9 виграшами при 8 поразках йде 6-ю, а "Хімік" при 11 звитягах в 17 баталіях посідає 2-гий щабель.