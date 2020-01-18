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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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БК "Одесса" нанес поражение одному из лидеров Суперлиги

Киев • УНН

 • 13433 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Одесситы в черноморском дерби обыграли своих географических сосудов из Южного со счетом 74:68 в матче Суперлиги Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

БК "Одесса" нанес поражение одному из лидеров Суперлиги

Несмотря на проигранную заключительную четверть (11:18) одесситы сумели удержать преимущество полученную за первые три промежутки игры.

Статистика игроков:

"Одесса": Артамонов 7 очков 9рп, Меcси 24 + 6ПБ, Щепкин 3, Новиков 3, Браун 8, Ткачук 1, Кадыгроб, Прокопенко 3, Фризен 11 Носков 14 + 7ПБ.

"Химик": Уильямс 12 + 7РП, Марченко 10 Войналович 7+ 7ПБ, Югба 7, Ковалев 6, Салливан 21 + 14пб, Горобченко 3, Рахимшаиков 2.

Добавим, "Одесса" с 9 выигрышами при 8 поражениях идет 6-й, а "Химик" при 11 побед в 17 баталиях занимает 2-ую ступень.

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