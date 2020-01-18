БК "Одесса" нанес поражение одному из лидеров Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Одесситы в черноморском дерби обыграли своих географических сосудов из Южного со счетом 74:68 в матче Суперлиги Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Несмотря на проигранную заключительную четверть (11:18) одесситы сумели удержать преимущество полученную за первые три промежутки игры.
Статистика игроков:
"Одесса": Артамонов 7 очков 9рп, Меcси 24 + 6ПБ, Щепкин 3, Новиков 3, Браун 8, Ткачук 1, Кадыгроб, Прокопенко 3, Фризен 11 Носков 14 + 7ПБ.
"Химик": Уильямс 12 + 7РП, Марченко 10 Войналович 7+ 7ПБ, Югба 7, Ковалев 6, Салливан 21 + 14пб, Горобченко 3, Рахимшаиков 2.
Добавим, "Одесса" с 9 выигрышами при 8 поражениях идет 6-й, а "Химик" при 11 побед в 17 баталиях занимает 2-ую ступень.