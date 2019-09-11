БК "Київ-Баскет" продовжив переможну серію на зборах в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Баскетболісти "Київ-Баскета" продовжили ігрову сесію на навчально-тренувальних зборах у Латвії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
У Ризі підопічні Айнарса Багатскіса перемогли естонський "Авіс Утілітас Рапла" - 89:74.
Перемога далася киянам непросто. Суперник виглядав дещо розгубленим лише у першій чверті, яку "Київ-Баскет" виграв доволі переконливо 25:10. Але вже у другій десятихвилинці естонці оговталися і фактично вирівняли гру. На перерву команди пішли за рахунку 51:34 на користь "Київ-Баскета".
Друга половина матчу пройшла у впертій боротьбі. Заключну чверть "Авіс Утілітас" навіть виграв 16:14. Але компенсувати провал у першій чверті повністю йому не вдалося.
"Київ-Баскет": Сандул 14 очок + 8 пб + 2 рп, Отверченко 12 + 4 + 3, Едвін 11 + 3 + 4, Тіщенко 11 + 5 + 1, Джексон 10 + 5 + 1, Пустозвонов 7 + 1 + 4.
Зауважимо, що звітний поєдинок був четвертим на зборах. До цього "Київ-Баскет" двічі переміг "Калєв" (93:77, 84:75) і на початку зборів здолав латвійський "ВЕФ" - 79:56.
Також додамо, сезон для "Київ-Баскета" розпочнеться з кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів. Підопічні Багатскіса 17 вересня зіграють на виїзді з чемпіоном Австрії "Капфенбергом". Матч-відповідь – 20 вересня у київському "Палаці спорту".