БК "Киев-Баскет" продолжил победную серию на сборах в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Баскетболисты "Киев-Баскет" продолжили игровую сессию на учебно-тренировочных сборах в Латвии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В Риге подопечные Айнарс Багатскиса победили эстонский "Авис Утилитас Рапле" - 89:74.
Победа далась киевлянам непросто. Соперник выглядел несколько растерянным только в первой четверти, которую "Киев-Баскет" выиграл довольно убедительно 25:10. Но уже во второй десятиминутке эстонцы пришли и фактически выровняли игру. На перерыв команды ушли при счете 51:34 в пользу "Киев-Баскет".
Вторая половина матча прошла в упорной борьбе. Заключительную четверть "Авис Утилитас" даже выиграл 16:14. Но компенсировать провал в первой четверти полностью ему не удалось.
"Киев-Баскет": Сандул 14 очков + 8 пб + 2 рп, Отверченко 12 + 4 + 3, Эдвин 11 + 3 + 4, Тищенко 11 + 5 + 1, Джексон 10 + 5 + 1, Пустозвонов 7 + 1 + 4 .
Заметим, что отчетный поединок был четвертым на собрании. До этого "Киев-Баскет" дважды победил "Калев" (93:77, 84:75) и в начале собрания одолел латвийский "ВЭФ" - 79:56.
Также добавим, сезон для "Киев-Баскет" начнется с квалификационного матча Лиги чемпионов. Подопечные Багатскиса 17 сентября сыграют на выезде с чемпионом Австрии "Капфенбергом". Ответный матч - 20 сентября в киевском "Дворце спорта".