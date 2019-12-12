БК "Київ-Баскет" переміг на старті другого етапу Кубка Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. БК "Київ-Баскет" зіграв на виїзді проти "Зволле" в стартовому поєдинку другого етапу Кубка Європи ФІБА, повідомляє кореспондент УНН.
Триочковий Сергія Павлова відкрив рахунок у грі. Друге дальнє влучання відправило команди на тайм-аут – 15:8 на користь киян. Хвилинна пауза допомогла нідерландцям піти на першу перерву за нічийного рахунку 17:17.
У другій 10-хвилинці українці повністю перевершили суперника – 41:28. Господарі зуміли підрівнятися у рахунку, але на усі спроби зрівняти його український клуб відповідав своїми влучаннями та втримав позитивні цифри на табло – 77:68.
В українській команді 24 очки при 5 підбираннях і 4 передачах здобув Шепард, 12 очок у Павлова, 11 + 7 пд у Петрова, Близнюк має 9 + 6 пд.
Додамо, що у другому турі даного етапу кияни прийматимуть угорський "Керменд", який зазнав домашньої поразки від латвійського "Вентспілса" – 76:96.