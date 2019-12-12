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БК &quot;Киев-Баскет&quot; победил на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА

Киев  •  УНН

 • 6360 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. БК "Киев-Баскет" сыграл на выезде против "Зволле" в стартовом поединке второго этапа Кубка Европы ФИБА, сообщает корреспондент.

Трехочковый Сергея Павлова открыл счет в игре. Второе дальний попадание отправило команды на тайм-аут - 15: 8 в пользу киевлян. Минутная пауза помогла голландцам уйти на первый перерыв при ничейном счете 17:17.

Во второй 10-минутке украинцы полностью превзошли соперника - 41:28. Хозяева сумели пидривнятися в счете, но на все попытки сравнить его украинский клуб отвечал своими попаданиями и удержал положительные цифры на табло - 77:68.

В украинской команде 24 очка при 5 подборах и 4 передачах получил Шепард, 12 очков у Павлова, 11 + 7 ю в Петрова, Близнюк 9 + 6 ю.

Добавим, что во втором туре данного этапа киевляне будут принимать венгерский "Керменд", который потерпел домашнее поражение от латвийского "Вентспилса" - 76:96.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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