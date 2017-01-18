БК "Хімік" зазнав десятої поразки в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Поєдинок 13 туру групової стадії дебютного сезону баскетбольної Ліги чемпіонів між "Хіміком" і "Каршиякою" завершився перемогою турецького колективу, передає кореспондент УНН.
Під завершення першої чверті господарі паркету (турки) відірвалися у рахунку (22:13) та продовжували розвивати позитивну різницю у результаті. Проте більш успішне завершення стартової половини гри від "Хіміка" призвело до зменшення відставання – 34:26.
Погоня южненців за суперником тривала до самісінького кінця поєдинку, яка завершилася поразкою чемпіона України 70:77.
Статистика гравців: "Хімік" – Сміт 25 очок, Лав 14 + 9 пд, Конєв 10, "Каршияка" – Саммерс 17 + 5 пд, Карахан 13, Байгюл і Оуенс по 12 балів.
Нагадаємо, що "Хімік" при 3 перемогах і 10 поразках зайняв останнє місце у групі В та втратив теоретичні шанси на продовження виступів у єврокубках.