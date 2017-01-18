БК "Химик" потерпел десятое поражение в Лиге чемпионов

Под конец первой четверти хозяева паркета (турки) оторвались в счете (22:13) и продолжали развивать положительную разницу в результате. Однако более успешное завершение стартовой половины игры от "Химика" привело к уменьшению отставания - 34:26.

Погоня южненцев за соперником продолжалась до самого конца поединка, который завершился поражением чемпиона Украины 70:77.

Статистика игроков: "Химик" - Смит 25 очков, Лав 14 + 9 пд, Конев 10; "Каршияка" - Саммерс 17 + 5 пд, Карахан - 13, Байгюл и Оуэнс по 12 баллов.

Напомним, что "Химик" при 3 победах и 10 поражениях занял последнее место в группе В и потерял теоретические шансы на продолжение выступлений в еврокубках.