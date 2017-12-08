БК Хімік перемогою завершив єврокубковий сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Южненському "Хіміку" вдалося домогтися перемоги в заключній грі групового етапу Кубка Європи ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Українському клубу вдалося відіграти відставання в 18 очок у другій половині зустрічі – 78:75. Незважаючи на відсутність у цій грі захисника збірної України Олександра Рябчука, команда згуртувалася, зуміла вистояти в захисті і налагодити напад, показавши кращий в цьому сезоні відсоток реалізації дальніх кидків – 53 за гру.
Статистика баскетболістів "Хіміка": Колтер - 16 очок, 2 підбирання, 8 передач, перехоплення; Мальчевський - 14 очок, 6 підбирань, блок-шот; Петров - 11 очок, 10 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення, блок-шот; Сидоров - 10 очок, 3 підбирання, 3 передачі, 3 перехоплення; Павлов - 9 очок, 3 підбирання, передача; Марченко - 9 очок, 2 підбирання; Еріенс - 5 очок, 5 підбирань; Антіпов - 4 очка, 2 підбирання.
Додамо, що "Хімік" на прощання з єврокубковим сезоном здобув єдину перемогу в шести матчах групи, посівши в підсумку останнє місце.