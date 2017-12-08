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БК Химик победой завершил еврокубковый сезон

БК Химик победой завершил еврокубковый сезон

Киев  •  УНН

 • 15045 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Южненский "Химик" удалось добиться победы в заключительной игре группового этапа Кубка Европы ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Украинский клубу удалось отыграть отставание в 18 очков во второй половине встречи - 78:75. Несмотря на отсутствие в этой игре защитника сборной Украины Александра Рябчука, команда сплотилась, сумела выстоять в защите и наладить нападение, показав лучший в этом сезоне процент реализации дальних бросков - 53 за игру.

Статистика баскетболистов «Химика»: Колтер - 16 очков, 2 подбора, 8 передач, перехвата; Мальчевский - 14 очков, 6 подборов, блок-шот; Петров - 11 очков, 10 подборов, 7 передач, 2 перехвата, блок-шот; Сидоров - 10 очков, 3 подбора, 3 передачи, 3 перехвата; Павлов - 9 очков, 3 подбора, передача; Марченко - 9 очков, 2 подбора; Ериенс - 5 очков, 5 подборов; Антипов - 4 очка, 2 подбора.

Добавим, что "Химик" на прощание с еврокубковый сезон получил единственную победу в шести матчах группы, заняв в итоге последнее место.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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