БК "Черкаські Мавпи" завоювали десяту перемогу в сезоні

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У ПС “Будівельник” команда Максима Міхельсона “Черкаські Мавпи” приймала клуб з нижньої частини Суперліги Парі-Матч — луцький “Волиньбаскет”, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу з Черкас.

Належної боротьби у зустрічі не вийшло, адже господарі виграли першу чверть з розгромним рахунком 25:9 і надалі тримали супротивників на комфортній дистанції. Як наслідок звитяга гравців М.Міхельсона з результатом 79:58.

Кращим гравцем баталії став молодий бігмен “Мавп” Дмитро Скапінцев, який за 23 хвилини на майданчику набрав 14 очок, зібрав 7 відскоків та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що колектив з Черкас має в активі 10 перемог при 11 поразках — 6 місце турнірної таблиці. Натомість лучани на передостанній 10-й сходинці — 3 виграші з 21 поєдинку.

Додамо також, господарі паркету свій наступний матч проведуть в рамках FreezeOil Кубку України 5 лютого, коли в Дніпрі зійдуться у двобої з однойменною командою.

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