БК "Черкасские Обезьяны" завоевал десятую победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В ПС "Будивельник" команда Максима Михельсона "Черкасские Обезьяны" принимала клуб из нижней части Суперлиги Пари-Матч - луцкий "Волыньбаскет", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Черкасс.
Надлежащей борьбы во встрече не получилось, ведь хозяева выиграли первую четверть с разгромным счетом 25: 9 и в дальнейшем держали противников на комфортной дистанции. В результате победа игроков М.Михельсона с результатом 79:58.
Лучшим игроком баталии стал молодой бигмен "Обезьян" Дмитрий Скапинцев, который за 23 минуты на площадке набрал 14 очков, собрал 7 отскоков и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, что коллектив из Черкасс имеет в активе 10 побед при 11 поражениях - 6 место турнирной таблицы. Зато жители Луцка на предпоследней 10-й строчке - 3 выигрыше с 21 поединка.
Добавим также, хозяева паркета свой следующий матч проведут в рамках FreezeOil Кубке Украины 5 февраля, когда в Днепре сойдутся в поединке с одноименной командой.