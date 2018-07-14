Біля Широкиного українські військові потрапили під мінометний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Протягом сьогоднішньої доби незаконні збройні формування здійснили п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оброни України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів. Противник здійснював вогневі провокації з гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік захисників Кримського, Мар’їнки, Талаківки та Гнутового", - сказав він.
За словами Гуцуляка, після 4 години ранку оборонці Широкиного потрапили під ворожий мінометний обстріл. "Російсько-окупаційні війська випустили 8 мін з міномету калібру 120 мм, що заборонений мінськими угодами", - зазначив речник Міноборони.
Він додав, що втрат серед українських військових з початку сьогоднішньої доби немає.
Нагадаємо, за даними штабу ООС, за минулу добу бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових.