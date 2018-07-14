Возле Широкино украинские военные попали под минометный обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В течение сегодняшних суток незаконные вооруженные формирования совершили пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов. Противник осуществлял огневые провокации из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону защитников Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутово", - сказал он.
По словам Гуцуляка, после 4:00 защитники Широкино попали под вражеский минометный обстрел. "Российско-оккупационные войска выпустили 8 мин с миномета калибра 120 мм, что запрещен минскими соглашениями", - отметил представитель Минобороны.
Он добавил, что потерь среди украинских военных с начала сегодняшних суток нет.
Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных.