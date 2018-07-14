Возле Широкино украинские военные попали под минометный обстрел

"С полуночи украинскими военными зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов. Противник осуществлял огневые провокации из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону защитников Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутово", - сказал он.

По словам Гуцуляка, после 4:00 защитники Широкино попали под вражеский минометный обстрел. "Российско-оккупационные войска выпустили 8 мин с миномета калибра 120 мм, что запрещен минскими соглашениями", - отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что потерь среди украинских военных с начала сегодняшних суток нет.

Напомним, по данным штаба ООС, за минувшие сутки боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных.