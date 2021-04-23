Біля підніжжя діючого вулкану в Індійському океані знайшли тіла французьких студентів

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Студенти пішли подивитися на виверження вулкану і зникли. Про це заявили члени їх сімей. Тіла студентів знайшли через день після початку пошуків недалеко від конуса виверження вулкана. Для пошуків задіяли сім чоловік високогірній жандармерії і вертоліт.

За попередніми даними, причиною смерті став удар блискавки або отруєння отруйним газом. Тіла студентів вже направили на судово-медичну експертизу, результати якої будуть відомі через місяць.

Нагадаємо

Вулкан Ла-Суфрієр почав виверження на острові Сент-Вінсент що у Карибському морі ранком п'ятниці. Хмара попелу піднялась на 1 кілометр над тропічним Карибським островом буквально за кілька годин після того, як в навколишніх поселеннях була оголошена евакуація.