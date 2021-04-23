У подножия действующего вулкана в Индийском океане нашли тела французских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Два 20-летних французских студента отправились к подножию действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане, где их позже нашли мертвыми. Об этом пишет УНН со ссылкой на Franceinfo.
Детали
Студенты пошли посмотреть на извержение вулкана и ищезли. Об этом заявили члены их семей. Тела студентов нашли через день после начала поисков недалеко от конуса извержения вулкана. Для поисков задействовали семь человек высокогорной жандармерии и вертолет.
По предварительным данным, причиной смерти стал удар молнии или отравление ядовитым газом. Тела студентов уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут известны через месяц.
Напомним
Вулкан Ла-Суфриер начал извержение на острове Сент-Винсент что в Карибском море утром пятницы. Облако пепла поднялась на 1 километр над тропическим Карибским островом буквально через несколько часов после того, как в окружающих поселениях была объявлена эвакуация.