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У подножия действующего вулкана в Индийском океане нашли тела французских студентов

У подножия действующего вулкана в Индийском океане нашли тела французских студентов

Киев  •  УНН

 • 23259 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Два 20-летних французских студента отправились к подножию действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане, где их позже нашли мертвыми. Об этом пишет УНН со ссылкой на Franceinfo.

Детали

Студенты пошли посмотреть на извержение вулкана и ищезли. Об этом заявили члены их семей. Тела студентов нашли через день после начала поисков недалеко от конуса извержения вулкана. Для поисков задействовали семь человек высокогорной жандармерии и вертолет.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар молнии или отравление ядовитым газом. Тела студентов уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут известны через месяц.

Напомним

Вулкан Ла-Суфриер начал извержение на острове Сент-Винсент что в Карибском море утром пятницы. Облако пепла поднялась на 1 километр над тропическим Карибским островом буквально через несколько часов после того, как в окружающих поселениях была объявлена эвакуация.

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