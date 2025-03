На острові Сент-Вінсент у Карибському морі вивергається вулкан, тисячі жителів евакуюють

Деталі

Відео в соціальних мережах зафіксували щільну їдку хмару, що піднімалася над діючим вулканом, який почав вивергатися о 8:41 ранку за місцевим часом.

"Хмара попелу починає падати навколо вулкана", - сказала Ерусілла Джозеф, директор Центру сейсмічних досліджень Вест-Індійського університету, це може тривати днями, тижнями чи навіть місяцями.

У четвер влада оголосила, що Ла-Суфрієр є "неминучою" загрозою виверження, наказавши тисячам жителів евакуюватися із небезпечної зони на північному кінці Карибського острова. Працівники управління надзвичайних ситуацій оголосили червоне попередження після того, як вчені спостерігали підземні поштовхи.

На прес-конференції в четвер прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес попросив жителів міста зберігати спокій , зазначивши, що пандемія коронавірусу вдвічі ускладнила координацію надзвичайної ситуації. Будь-який евакуйований, який сідає на круїзні судна або шукає притулку за кордоном, повинен буде зробити щеплення, додав він.

"Я не хочу, щоб ви панікували. Це найгірше, що можна зробити", - сказав він.

"Не все буде йти ідеально, але якщо ми всі співпрацюємо між собою, робимо все з добрим духом, добрим серцем і добросусідською любов'ю, ми переживемо це сильніше, ніж будь-коли".

Гонсалвес заявив, що кілька сусідніх острівних держав, включаючи Антигуа і Барбуду, Барбадос, Гренаду та Сент-Люсію, запропонували прихистити евакуйованих.

Довідка

Останнє виверження вулкану Ла-Суфрієр на карибському острові Сент-Вінсент почалася 27 грудня 2020 року. Він вважається одним з найактивніших вулканів в регіоні: з 1718 року ця вже шосте велике виверження, а на протязі нашої ери подібне відбувалося 160 раз. У 1812 році стихійне лихо забрало життя 56 людей, в 1902 році - 1680, а в 1979 році жертв вдалося уникнути завдяки своєчасній евакуації.

View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg #lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021