На острове Сент-Винсент в Карибском море извергается вулкан, тысячи жителей эвакуируют

Видео в социальных сетях зафиксировали толстое едкое облако, которая поднималась над действующим вулканом, который начал извергаться в 8:41 утра по местному времени.

"Облако пепла начинает падать вокруг вулкана", - сказала Ерусилла Джозеф, директор Центра сейсмических исследований Вест-Индийского университета, это может длиться днями, неделями или даже месяцами.

В четверг власти объявили, что Ла-Суфриер является "неизбежной" угрозой извержения, приказав тысячам жителей эвакуироваться из опасной зоны на северном конце Карибского острова. Сотрудники управления чрезвычайных ситуаций объявили красное предупреждение после того, как ученые наблюдали подземные толчки.

На пресс-конференции в четверг премьер-министр Ральф Гонсалвес попросил жителей города сохранять спокойствие, отметив, что пандемия коронавируса вдвое осложнила координацию чрезвычайной ситуации. Любой эвакуированный, который садится на круизные суда или ищет убежища за рубежом, должен будет сделать прививку, добавил он.

"Я не хочу, чтобы вы паниковали. Это худшее, что можно сделать", - сказал он.

"Не все будет идти идеально, но если мы все сотрудничаем между собой, делаем все с добрым духом, добрым сердцем и добрососедской любовью, мы переживем это сильнее, чем когда-либо".

Гонсалвес заявил, что несколько соседних островных государств, включая Антигуа и Барбуду, Барбадос, Гренаду и Сент-Люсию, предложили приютить эвакуированных.

Последнее извержение вулкана Ла-Суфриер на карибском острове Сент-Винсент началась 27 декабря 2020 года. Он считается одним из самых активных вулканов в регионе: с 1718 года это уже шестое крупное извержение, а на протяжении нашей эры подобное происходило 160 раз. В 1812 году стихийное бедствие унесло жизни 56 человек, в 1902 году - 1680, а в 1979 году жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации.

View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg # lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn

- UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021