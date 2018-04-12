Біля Львова знайшли близько 200 артснарядів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу в передмісті Львова, у смт Брюховичі, знайшли велику кількість артснарядів. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
“Боєприпаси знайшли на території колишньої військової частини. Зокрема, виявили 178 одиниць вибухонебезпечних предметів. Серед небезпечних знахідок — 35 артилерійських снарядів 75 мм та 143 артилерійські снаряди 120 мм”, — повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, у ФРН евакуювали 26 тис. осіб для знешкодження бомби часів Другої світової війни.