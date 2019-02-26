Біля Львова водій маршрутки збив насмерть чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вчора, у селі Скнилів Пустомитівського району на вул. І. Франка, маршрутка насмерть збила 29-річного чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
"59-річний мешканець села Оброшино Пустомитівського району, керуючи маршрутним таксі сполученням "Львів-Скнилів", переднім правим дзеркалом заднього виду зіткнувся із пішоходом. Від отриманих травм 29-річний мешканець с. Скнилів помер у 8 міській клінічній лікарні. Обставини події встановлюються", – повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, сьогодні близько 2-ї ночі в Миколаєві на перетині проспекту Центрального та вулиці Шосейна автомобіль Peugeot 407 виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Двоє людей загинуло та ще одна травмована. Попередньо відомо, що один із загиблих військовослужбовець.
Нагадаємо, на Тернопільщині, 25 лютого, родина поверталась з весілля, водій не впорався з керуванням та перекинувся. В результаті пригоди водій загинув, жінку та хлопчика госпіталізували до лікарні з забоями та переломами.