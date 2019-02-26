Возле Львова водитель маршрутки сбил насмерть мужчину

"59-летний житель села Оброшино Пустомытовского района, управляя маршрутным такси сообщением "Львов-Скнылив", передним правым зеркалом заднего вида столкнулся с пешеходом. От полученных травм 29-летний житель с. Скнилов умер в 8 городской клинической больницы. Обстоятельства происшествия устанавливаются" , - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, сегодня около 2 ночи в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейная автомобиль Peugeot 407 выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Два человека погибли и еще один травмирован. Предварительно известно, что один из погибших военнослужащий.

Напомним, в Тернопольской области, 25 февраля, семья возвращалась со свадьбы, водитель не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия водитель погиб, женщину и мальчика госпитализировали в больницу с ушибами и переломами.