На Тернопільщині родина потрапила у ДТП, загинув чоловік

"Водій автомобіля Opel Vivaro на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв, неподалік селища Залізці, виїхав за межі проїзної частини, не впорався з керуванням, та перекинувся. На момент нещастя в бусі перебував водій з родиною. В результаті автопригоди, чоловік загинув на місці, його дружину з пошкодженням хребта та травмами спинного мозку госпіталізували до лікарні“, — йдеться у повідомленні.

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку закритим переломом стегна потрапив до медзакладу і дев’ятирічний син. Ще один хлопчик, який був в іномарці, не постраждав.

“За словами родичів, сімейство поверталося з весілля. Дану інформацію перевіряють слідчі, а також встановлюють чи був кермувальник тверезий на момент ДТП та причини аварії”, — додали в поліції.

Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ.

Нагадаємо, на Львівщині п’яний водій ледь не протаранив житловий будинок.



