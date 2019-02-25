На Тернопільщині родина потрапила у ДТП, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Тернопільщині, сьогодні зранку, 25 лютого, родина поверталась з весілля, водій не впорався з керуванням та перекинувся. В результаті пригоди водій загинув, жінку та хлопчика госпіталізували до лікарні з забоями та переломами. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
"Водій автомобіля Opel Vivaro на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв, неподалік селища Залізці, виїхав за межі проїзної частини, не впорався з керуванням, та перекинувся. На момент нещастя в бусі перебував водій з родиною. В результаті автопригоди, чоловік загинув на місці, його дружину з пошкодженням хребта та травмами спинного мозку госпіталізували до лікарні“, — йдеться у повідомленні.
Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку закритим переломом стегна потрапив до медзакладу і дев’ятирічний син. Ще один хлопчик, який був в іномарці, не постраждав.
“За словами родичів, сімейство поверталося з весілля. Дану інформацію перевіряють слідчі, а також встановлюють чи був кермувальник тверезий на момент ДТП та причини аварії”, — додали в поліції.
Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ.
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