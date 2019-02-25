Неподалік Львова п’яний водій ледь не протаранив будинок

"Сьогодні, після опівночі, патрульні отримали повідомлення, що у місті Винники, на вулиці Івана Франка, автомобіль BMW заїхав у будинок заявниці. Інспектори прибули на місце події, та побачили пошкоджений транспортний засіб, який врізався в огорожу та опинився на приватній ділянці. В автомобілі спрацювали подушки безпеки, а тому, ймовірно, водій не отримав тілесних ушкоджень внаслідок зіткнення. Коли чоловік побачив патрульних то спробував втекти, проте його наздогнали та затримали. Водій перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив висновок лікаря у медичному закладі. На 24-річного водія склали протоколи за ДТП та за нетверезу їзду. Його подальшу долю буде вирішувати суд",- повідомили у патрульній поліції Львівщини.



Як повідомляв УНН, на Буковині поліцейських госпіталізували після ДТП.