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Неподалік Львова п’яний водій ледь не протаранив будинок

Неподалік Львова п’яний водій ледь не протаранив будинок

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Львівщині п’яний водій ледь не протаранив житловий будинок. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

"Сьогодні, після опівночі, патрульні отримали повідомлення, що у місті Винники, на вулиці Івана Франка, автомобіль BMW заїхав у будинок заявниці. Інспектори прибули на місце події, та побачили пошкоджений транспортний засіб, який врізався в огорожу та опинився на приватній ділянці. В автомобілі спрацювали подушки безпеки, а тому, ймовірно, водій не отримав тілесних ушкоджень внаслідок зіткнення. Коли чоловік побачив патрульних то спробував втекти, проте його наздогнали та затримали. Водій перебував в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердив висновок лікаря у медичному закладі. На 24-річного водія склали протоколи за ДТП та за нетверезу їзду. Його подальшу долю буде вирішувати суд",- повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Як повідомляв УНН, на Буковині поліцейських госпіталізували після ДТП

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