На Буковині поліцейських госпіталізували після ДТП

Інцидент стався ввечері 24 лютого, коли троє поліцейських поверталися додому на приватному авто. На слизькій ділянці дороги біля смт Берегомет 22-річний водій не впорався з управлінням і з'їхав з дороги на узбіччя.

В результаті пригоди усі троє - водій та його колеги 24 і 40 років - дістали травми різного ступеню тяжкості. Усіх госпіталізували.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, вночі 3 лютого в місті Почаїв п'яний водій збив двох людей та одного поліцейського, коли вирішив заїхати на тротуар, аби уникнути зіткнення з патрульною машиною.