На Буковині поліцейських госпіталізували після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Вижницькому районі Чернівецької області троє працівників поліції потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та дістали травми. Інших постраждалих немає, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Інцидент стався ввечері 24 лютого, коли троє поліцейських поверталися додому на приватному авто. На слизькій ділянці дороги біля смт Берегомет 22-річний водій не впорався з управлінням і з'їхав з дороги на узбіччя.
В результаті пригоди усі троє - водій та його колеги 24 і 40 років - дістали травми різного ступеню тяжкості. Усіх госпіталізували.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Нагадаємо, вночі 3 лютого в місті Почаїв п'яний водій збив двох людей та одного поліцейського, коли вирішив заїхати на тротуар, аби уникнути зіткнення з патрульною машиною.