На Буковині поліцейських госпіталізували після ДТП

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Вижницькому районі Чернівецької області троє працівників поліції потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та дістали травми. Інших постраждалих немає, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Інцидент стався ввечері 24 лютого, коли троє поліцейських поверталися додому на приватному авто. На слизькій ділянці дороги біля смт Берегомет 22-річний водій не впорався з управлінням і з'їхав з дороги на узбіччя.

В результаті пригоди усі троє - водій та його колеги 24 і 40 років - дістали травми різного ступеню тяжкості. Усіх госпіталізували.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, вночі 3 лютого в місті Почаїв п'яний водій збив двох людей та одного поліцейського, коли вирішив заїхати на тротуар, аби уникнути зіткнення з патрульною машиною. 

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