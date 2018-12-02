Біля кордону з Росією затримали вантажівку з півтонною сиру

"Незаконну оборудку з переміщення півтонни сиру до Росії викрили учора на Харківщині співробітники Державної прикордонної служби України. Правопорушенню запобігли завдяки інформації, що надійшла від оперативних співробітників Східного регіонального управління Держприкордонслужби", - зазначається у повідомленні.

Також у відділі комунікацій додали, що: "В результаті реалізації оперативної інформації спільним прикордонним нарядом у складі військовослужбовців групи силової підтримки, оперативних підрозділів та відділу "Тополі" Харківського загону між українським н.п. (населеним пунктом - ред.) Тополі та російським н.п. Пригородні Тополі було виявлено вантажівку, яка зупинилась біля кордону. З неї невідомі особи почали вивантажувати та переміщували товари на територію РФ. Однак їх задум був викритий прикордонниками. При наближенні останніх, невідомі особи покинули і авто, і пакунки та вдались до втечі на територію РФ. Біля автомобіля та у вантажівці прикордонники виявили близько півтонни твердого сиру. Вантаж доставлено у відділ прикордонної служби, планується його передача до ДФС. Також тривають заходи щодо виявлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення".

Нагадаємо, на баржі, врятованій 19 листопада у Чорному морі “Паралель”, були знайдені пачки цигарок іноземного походження "Marshal", "Ashima", "Stix".



Як повідомляв УНН, раніше зі трюму знятої з мілини у Чорному морі баржі "Паралель" вивантажили всі контрабандні сигарети.