У границы с Россией задержали грузовик с полутонной сыра

"Незаконную сделку по перемещению полтонны сыра в Росси. разоблачили вчера в Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Правонарушения предотвратили благодаря информации, поступившей от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы", - отмечается в сообщении.

Также в отделе коммуникаций добавили, что: "В результате реализации оперативной информации общим пограничным нарядом в составе военнослужащих группы силовой поддержки, оперативных подразделений и отдела "Тополя" Харьковского отряда между украинским н.п. (населенным пунктом - ред.) Тополя и российским н .п. Пригородние Тополя было обнаружено грузовик, который остановился возле границы. Из нее неизвестные лица начали выгружать и перемещали товары на территорию РФ. Однако их замысел был уличен пограничниками. При приближении последних, неизвестные лица покинули и авто, и пакеты и обратились в бегство на территорию РФ. У автомобиля и в грузовике пограничники обнаружили около полтонны сыра. Груз доставлен в отдел пограничной службы, планируется его передача в ГФС. Также продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению".

Напомним, на барже, спасенной 19 ноября во Черном море "Параллель", были найдены пачки сигарет иностранного происхождения "Marshal", "Ashima", "Stix".



Как сообщал УНН, ранее со трюма снятой с мели в Черном море баржи "Параллель" выгрузили все контрабандные сигареты.