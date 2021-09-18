Біля Конгресу США зібралось кілька сотень людей на підтримку учасників штурму Капітолію

Деталі

Учасники демонстрації Justice for J6 (Правосуддя для учасників заворушень 6 січня. — ред.) вимагають справедливого ставлення в судах до понад 600 підозрюваних у штурмі Капітолію.

Недалеко від учасників акції були представники іншого табору, які дотримуються протилежних політичних поглядів та звинувачують мітингувальників в зраді американських ідеалів.

Поліція припиняла всі протизаконні спроби сутичок. Акцію протесту проводить некомерційна організація Look Ahead America (“Дивись вперед, Америка”), що дотримується правих поглядів та яку очолює Метт Брейнард, колишній працівник у виборчому штабі 45-го президента США Дональда Трампа. Раніше Брейнард заявив, що його організація “присвятила себе захисту патріотично налаштованих американців, які були забуті урядом” США.

Нагадаємо

Напередодні навколо будівлі Капітолію звели металевий паркан перед мітингом “Справедливість для J6”, який відбудеться 18 вересня.

Штурм Капітолію 6 січня

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.