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У Конгресса США собралось несколько сотен человек в поддержку участников штурма Капитолия

У Конгресса США собралось несколько сотен человек в поддержку участников штурма Капитолия

Киев  •  УНН

 • 15633 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Несколько сотен человек собрались в субботу у стен Конгресса США, чтобы выступить в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января. В связи с проведением митинга власти усилили меры безопасности в центре Вашингтона, правоохранители приведены в состояние повышенной готовности, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Участники демонстрации Justice for J6 (Правосудие для участников беспорядков 6 января. - ред.) требуют справедливого отношения в судах для более 600 подозреваемых в штурме Капитолия.

Недалеко от участников акции были представители другого лагеря, придерживающиеся противоположных политических взглядов и обвиняют митингующих в измене американских идеалов.

Полиция пресекала все противозаконные попытки столкновений. Акцию протеста проводит некоммерческая организация Look Ahead America ( "Смотри вперед, Америка"), которая придерживается правых взглядов и которую возглавляет Мэтт Брейнард, бывший работник в избирательном штабе 45-го президента США Дональда Трампа. Ранее Брейнард заявил, что его организация "посвятила себя защите патриотически настроенных американцев, которые были забыты правительством" США.

Напомним

Накануне вокруг здания Капитолия возвели металлический забор перед митингом "Справедливость для J6", который состоится 18 сентября.

Штурм Капитолия 6 января

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время столкновений несколько правоохранителей получили ранения, около 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стрелял полиция.

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