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Біля Броварів окупанти застрелили офіцера ДСНС, який повертався з чергування

Біля Броварів окупанти застрелили офіцера ДСНС, який повертався з чергування

Київ • УНН

 • 142584 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Броварському районі під Києвом окупанти застрелили офіцера ДСНС, який на велосипеді повертався з чергування. Про це під час брифінгу повідомив полковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Геннадій Герасимчук, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, на жаль, наш офіцер у Броварському районі, повертаючись з чергування на велосипеді, був на смерть застрелений російськими окупантами", - розповів представник ДСНС.

Деталі

Він додав, що внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС 17 осіб загинуло, 32 - травмовано, одна особа перебуває у полоні. Зокрема, йдеться про рятувальника, який здійснював супровід автобусів евакуаційних колон і якого російські окупанти взяли у полон.

Доповнення

З початку вторгнення росії в Україні загинуло вже 97 дітей.

Від дій російських окупантів в Україні постраждало вже щонайменше 35 журналістів, троє загинуло.

Українські Національні Новини

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