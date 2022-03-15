Возле Броваров оккупанты застрелили офицера ГСЧС, возвращавшегося с дежурства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Броварском районе под Киевом оккупанты застрелили офицера ГСЧС, который на велосипеде возвращался с дежурства. Об этом во время брифинга сообщил полковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Геннадий Герасимчук, пишет УНН.
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"Сегодня, к сожалению, наш офицер в Броварском районе, возвращаясь с дежурства на велосипеде, был насмерть застрелен российскими оккупантами", - рассказал представитель ГСЧС.
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Он добавил, что в результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС 17 человек погибли, 32 - получили травмы, один находится в плену. В частности, речь идет о спасателе, который осуществлял сопровождение автобусов эвакуационных колонн и которого российские оккупанты взяли в плен.
Дополнение
С начала вторжения россии в Украину погибло уже 97 детей.
От действий российских оккупантов в Украине пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов, трое погибло.