Біля берегів Лівії загинуло більше 90 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Більше 90 мігрантів загинули внаслідок того, що їх човен було пошкоджено після виходу з лівійського узбережжя. Про це заявив прес-секретар лівійського флоту, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Представник флоту Лівії Аюб Гассім повідомив, що берегова охорона врятувала 29 осіб біля узбережжя Лівії в міжнародних водах.
За його словами, на човні перебували 126 мігрантів, в основному з Африки. Мігранти виплили з Таджури, що на заході Лівії у середу вранці.
Зазначається, у 2016 році зафіксовано найбільше смертей в Середземному морі серед мігрантів.
Як повідомляв УНН, за даними ООН з початку року в Середземному морі загинуло 3740 мігрантів.